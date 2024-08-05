На правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожен командно-наблюдательный пункт ВСУ

В ведомстве уточнили, что артиллерийские подразделения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» ежедневно подавляют пункты управления, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику, плавсредства ВСУ, на которых они пытаются переправиться на левый берег Днепра, а также личный состав противника.
«По данным, полученным от воздушной разведки, расчеты гаубиц Д-30 калибра 122 мм артиллеристов-десантников точным огнем уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ на правобережье Днепра», — сказали в МО РФ.
По данным разведчиков, осуществлявших контроль и корректировку целей, артиллерийский удар был нанесен в момент нахождения в нем командного состава роты одной из бригад морской пехоты ВСУ. После выполнения боевой задачи расчеты замаскировали орудие и убыли в укрытие.
За время участия в СВО на счету артиллеристов ВДВ не один десяток уничтоженных артиллерийских систем, бронированной техники и плавсредств противника и сотни уничтоженных боевиков киевского режима, заключили в Минобороны.