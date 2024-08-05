На правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожен командно-наблюдательный пункт ВСУ

По данным разведчиков, осуществлявших контроль и корректировку целей, артиллерийский удар был нанесен в момент нахождения в нем командного состава роты одной из бригад морской пехоты ВСУ. После выполнения боевой задачи расчеты замаскировали орудие и убыли в укрытие.