Минобороны сообщило о поражении нескольких опорных пунктов ВСУ

«Расчеты 100-мм противотанковых пушек МТ-12 “Рапира” артиллерии бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск “Восток” уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ в районе Угледара. Для обеспечения мобильности морпехи установили орудие на универсальную гусеничную платформу МТЛ-Б», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что в артиллерийском подразделении таких орудий несколько, их используют только в особых случаях, когда к выявленной цели нужно подъехать быстро, близко и отстреляться точно. Только за последний выезд были уничтожены несколько опорных пунктов противника.
«В основном мы помогаем пехоте. Перед тем, как они заходят, мы разбираем укрепрайоны, вот это все полностью. И по ночам работаем, и днем — 24 на 7», — рассказал заместитель командира взвода с позывным Бурый на видео, распространенном Минобороны РФ.
«Ответка прилетает быстро, но мы уезжаем с той позиции, когда они пытаются отработать. В основном они отрабатывают снарядами, но в последнее время начали активно использовать дроны. Но они все равно не успевают за нами», — добавил номер расчета орудия с позывным Дядич.
100-миллиметровое противотанковое орудие МТ-12 «Рапира» предназначено для работы прямой наводкой по тяжелой бронетехнике. Скорость стрельбы «Рапиры» составляет до шести выстрелов в минуту, дальность стрельбы — 7 км, возможна стрельба с закрытых позиций. Орудие может стрелять бронебойными подкалиберными, кумулятивно-осколочными, осколочно-фугасными снарядами. При установке на пушке специального прибора наведения могут использоваться противотанковые ракеты.