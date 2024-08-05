Танкисты группировки «Запад» уничтожили опорный пункт с пехотой ВСУ

«Поддерживаем наши штурмовые группы и с закрытых огневых позиций, и прямой наводкой. Ситуации всегда бывают разными. Всегда как в первый раз. Главное — это слаженность экипажа, полное доверие, чтобы были как семья. Поддержка всегда есть между экипажами», — сказал командир взвода с позывным «Макар».