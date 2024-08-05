Танкисты группировки «Запад» уничтожили опорный пункт с пехотой ВСУ

«Экипажи танков Т-72 в ходе боевой работы уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ночное время суток», — сообщили в МО РФ.
По данным ведомства, целями танкистов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО становятся выявленные опорные пункты ВСУ, блиндажи, бронетехника и пехота противника.
«Работаем по целям, которые выявляют наши беспилотчики, разведчики. В основном это опорные пункты, наблюдательные пункты, наблюдательные посты, различного рода техника, которая подъезжает, группы эвакуации и многое другое. Расчищаем дорогу для наших штурмовых групп, которые продвигаются вперед… Поражали и продолжаем это делать. Также уничтожаем различную технику — колесная техника типа пикапы, гусеничная техника, Bradley, М113. Также встречается друга техника — танк, БМП», — рассказал начальник штаба батальона с позывным «Горький».
В МО уточнили, что за последнее время только у этого танкового батальона на счету несколько десятков пулеметных точек, расчетов БПЛА, автоматические гранатометы, танки, боевые машины пехоты. Дополнительную безопасность танкистам обеспечивает группа прикрытия: мотострелки следят за воздушным пространством и готовы противостоять группам противника, если те окажутся неподалёку.
«Поддерживаем наши штурмовые группы и с закрытых огневых позиций, и прямой наводкой. Ситуации всегда бывают разными. Всегда как в первый раз. Главное — это слаженность экипажа, полное доверие, чтобы были как семья. Поддержка всегда есть между экипажами», — сказал командир взвода с позывным «Макар».