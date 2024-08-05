Более 60 человек пострадали в ДТП на территории Иркутской области за семь дней

В Иркутской области за неделю в авариях получили травмы 44 взрослых и 17 детей. Всего за этот период было зарегистрировано 45 дорожных происшествий. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона одной из распространенных причин аварий стало несоблюдение порядка проезда.
— С участием водителей, нарушивших правила применения ремней безопасности произошло пять ДТП, в 11 случаях автомобилисты управляли транспортными средствами, не имея водительского удостоверения, у 20 водителей отсутствовал полис ОСАГО, — поделились полицейские.
Также причинами аварий становились неправильно выбранная скорость, выезд на встречку, несоблюдение дистанции и другие. В 23 случая госавтоинспекторы фиксировали отсутствие разметки, дорожных знаков и пешеходных переходов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неделю на территории Иркутска и района произошло 14 автоаварий, в которых травмы получили 24 человека.