Более 60 человек пострадали в ДТП на территории Иркутской области за семь дней

В Иркутской области за неделю в авариях получили травмы 44 взрослых и 17 детей. Всего за этот период было зарегистрировано 45 дорожных происшествий. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона одной из распространенных причин аварий стало несоблюдение порядка проезда.