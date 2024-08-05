В Шелеховском районе задержали банду вымогателей. Один из ее участников — несовершеннолетний

Банда состояла из шести человек. Самому старшему из них было 32 года, самому младшему — 17 лет. Как полагает следствие, в течение 2022−2023 годов члены банды, применяя насилие или угрожая расправой, в том числе и над детьми потерпевших, требовали с них деньги. Граждане, опасаясь за свою жизнь и жизнь близких, платили. Злоумышленники орудовали на территории Шелехова и Шелеховского района.