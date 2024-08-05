В Шелеховском районе задержали банду вымогателей. Один из ее участников — несовершеннолетний

Банда состояла из шести человек. Самому старшему из них было 32 года, самому младшему — 17 лет. Как полагает следствие, в течение 2022−2023 годов члены банды, применяя насилие или угрожая расправой, в том числе и над детьми потерпевших, требовали с них деньги. Граждане, опасаясь за свою жизнь и жизнь близких, платили. Злоумышленники орудовали на территории Шелехова и Шелеховского района.
Кроме того, фигуранты из корыстных побуждений, желая получить денежные средства, избили одного из потерпевших, после чего перевезли его на автомобиле в безлюдное место, где продолжили причинять ему телесные повреждения до тех пор, пока молодой человек не согласился заплатить, — рассказали в Следственном управлении СК РФ по Иркутской области.
Все шестеро фигурантов уголовного дела задержаны. Им предъявлены обвинения в нескольких эпизодах вымогательства и похищении человека. Расследование уголовных дел продолжается. Вместе с этим правоохранители устанавливают причастность задержанных к другим эпизодам преступной деятельности. Пятеро фигурантов уголовных дел сейчас находятся в СИЗО. Несовершеннолетнему участнику банды мерой пресечения избрали запрет определенных действий.