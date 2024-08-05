Шесть жителей Иркутской области обвиняют в вымогательствах и похищении

В Иркутской области группировку из шести человек обвиняют в вымогательстве и похищении человека. Известно, что жители Шелеховского района в возрасте от 17 до 32 лет совершали преступления в 2022—2023 годах. Как сообщили в СУ СКР региона молодые люди действовали по предварительной договоренности, угрожали избиением и требовали деньги у жителей района.
— Подследственные из корыстных побуждений, желая получить денежные средства, избили одного из потерпевших, после чего перевезли его на автомобиле в безлюдное место, где продолжили причинять ему телесные повреждения до тех пор, пока молодой человек не согласился заплатить, — рассказали правоохранители.
Горожане боялись за жизнь детей и свою, поэтому выполняли требования группы лиц. Задержать обвиняемых удалось служащим отделения по борьбе с организованной преступностью МВД при содействии Росгвардии.
Пять человек из группировки по решению суда заключили под стражу, несовершеннолетнему участнику мерой пресечения назначен запрет определенных видов действий. Правоохранители продолжают ряд мероприятий по выявлению дополнительных эпизодов преступлений.