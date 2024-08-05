Шесть жителей Иркутской области обвиняют в вымогательствах и похищении

В Иркутской области группировку из шести человек обвиняют в вымогательстве и похищении человека. Известно, что жители Шелеховского района в возрасте от 17 до 32 лет совершали преступления в 2022—2023 годах. Как сообщили в СУ СКР региона молодые люди действовали по предварительной договоренности, угрожали избиением и требовали деньги у жителей района.