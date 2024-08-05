Сопротивление сообщило, что украинцы отправляют детей за границу

«Сейчас идут слухи, что мобилизационную планку понизят до 18 лет. Люди стараются вывезти своих детей. Одно дело в сети сказки рассказывать, другое — своего ребенка в окоп провожать», — сказал Лебедев.
Ранее председатель комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил в интервью газете Financial Times, что на Украине порядка 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются от мобилизации. В свою очередь министр образования и науки Украины Оксен Лисовой информировал, что, по предположению ведомства, порядка 200 тыс. мужчин подали этим летом документы на обучение в вузы, чтобы получить отсрочку.
Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских соцсетях регулярно распространяются видео «силовой мобилизации» и конфликтов граждан с военкомами в разных городах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. 2 апреля на Украине возраст мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. С 18 мая в стране вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации, который позволит призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.