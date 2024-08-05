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Полиция поднята по тревоге на поиски 8-летней девочки из Красноярского края

Полицейские ищут пропавшую 8-летнюю девочку из Дудинки.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в управлении МВД по Красноярскому краю.

Ночью 5 августа в полицию обратилась жительница Дудинки с заявлением о пропаже её 8-летней дочери. Наружные наряды полиции и сотрудники уголовного розыска были подняты по тревоге на поиски пропавшей девочки.

«Сотовый телефон у ребёнка отсутствует. Опасность вызывает то, что в Дудинке произошло резкое понижение температуры и поднялся сильный ветер. Полицейские проверяют все возможные места нахождения пропавшей», — сообщает УМВД по Красноярскому краю.

Приметы пропавшей девочки: на вид 7−10 лет, худощавого телосложения, цвет волос каштановый, стрижка каре. Была одета в футболку синего цвета, синие джинсы и кроссовки.

Если вам известно местонахождение ребёнка, то сообщите об этом в полицию по номерам: «102» или «112».