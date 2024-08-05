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Семейная пара из Нижнеудинска помогла поймать банду наркозакладчиков

Анастасия Якубова и Денис Аверьянов помогли очистить Нижнеудинск от организованной группы распространителей наркотиков, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ГУ МВД

Как рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области, супруги обратили внимание на троих молодых людей, которые в кустах у объездной дороги у микрорайона Спутник прятали какие-то свертки:

«Понимая, что это могут быть “закладчики”, Анастасия и Денис решили проверить свои подозрения. На вопрос, чем они занимаются, ребята занервничали и ответили, что фотографируют пейзажи, после этого сразу бросились бежать».

Но удалось скрыться не всем — Аверьянов догнал одного из парней и передал с рук на руки полицейским. Тот особо геройствовать не стал — его подельники тоже задержаны. У них нашли 47 свертков с наркотиками, которые они не успели разложить по закладкам.