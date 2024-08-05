Семейная пара из Нижнеудинска помогла поймать банду наркозакладчиков

Но удалось скрыться не всем — Аверьянов догнал одного из парней и передал с рук на руки полицейским. Тот особо геройствовать не стал — его подельники тоже задержаны. У них нашли 47 свертков с наркотиками, которые они не успели разложить по закладкам.