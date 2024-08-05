Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе спасатели пятый месяц ищут пропавшего без вести Дамира Адигамова

В Уфе спасатели пятый месяц ищут пропавшего без вести Дамира Адигамова.

Источник: УГЗ по Уфе

В Уфе спасатели подвели итоги 128-го дня поисков пропавшего в марте вместе с другом Дамира Адигамова. Тело одного мальчика нашли в конце мая у Дежнёвской лестницы. Второго ребенка всё ещё ищут. 4 августа специалисты управления гражданской защиты Уфы и ЦПСО АСС госкомитета РБ по ЧС обследовали на катере 48 км акватории и береговой линии реки Белой. Пока безрезультатно.