В Уфе спасатели пятый месяц ищут пропавшего без вести Дамира Адигамова.

В Уфе спасатели подвели итоги 128-го дня поисков пропавшего в марте вместе с другом Дамира Адигамова. Тело одного мальчика нашли в конце мая у Дежнёвской лестницы. Второго ребенка всё ещё ищут. 4 августа специалисты управления гражданской защиты Уфы и ЦПСО АСС госкомитета РБ по ЧС обследовали на катере 48 км акватории и береговой линии реки Белой. Пока безрезультатно.