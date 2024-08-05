В Нижнем Тагиле после обрушения дома 22 семьи лишились документов

В Нижнем Тагиле 1 августа произошло обрушение двух подъездов дома по адресу улица Сибирская, 81. В трагедии, которая по предварительным данным произошла из-за взрыва газа, погибли десять человек, из которых пятеро — дети. Пострадавшие семьи получают социальные паспорта, чтобы получить адресную помощь.
— Работы завершены уже на 65%, в частности, 22 семьи сообщили о том, что лишились документов, а также нуждаются в одежде и обуви. Еще семь семьей попросили обеспечить их средствами гигиены, — сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
По данным на 4 августа, из муниципального и областного бюджета пострадавшие в трагедии должны получить более 13 миллионов рублей. На данный момент 41 взрослый и 12 детей находятся в пункте временного размещения. Остальные живут у друзей и родственников. На расселение жителей обрушившегося дома направлено 230 миллионов рублей в бюджет Нижнего Тагила.
— Жители, которые полностью утратили имущество в результате обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, получат выплату в размере 500 тысяч рублей. Выплату в размере 600 тысяч рублей направят пострадавшим, получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью, — добавили в департаменте информполитики региона.
Также по 300 тысяч рублей выплатят тагильчанам, получившим легкий вред здоровью при обрушении. За каждого погибшего семьи получат по 1,5 миллиона рублей.
Пункты сбора помощи для пострадавших при обрушении подъездов на Вагонке продолжают работать по адресам улица Юности, 49 (гостиница «Спортивная-1»), улица Окунева, 22 (администрация Дзержинского района), улица Максарева, 11 (КЦСОН «Золотая осень») и улица Пархоменко, 37 (Городской Дворец молодежи).
Также функционирует круглосуточная горячая линия по вопросам ЧП — обратиться на нее можно по номеру