В Нижнем Тагиле после обрушения дома 22 семьи лишились документов

По данным на 4 августа, из муниципального и областного бюджета пострадавшие в трагедии должны получить более 13 миллионов рублей. На данный момент 41 взрослый и 12 детей находятся в пункте временного размещения. Остальные живут у друзей и родственников. На расселение жителей обрушившегося дома направлено 230 миллионов рублей в бюджет Нижнего Тагила.