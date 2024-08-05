На праздничных выходных омичка жестоко обошлась с мужем

«В территориальный орган внутренних дел из медицинского учреждения поступило сообщение о доставлении 58-летнего мужчины, врачи диагностировали ему ножевое ранение живота. Полицейские установили, что телесные повреждения потерпевшему причинила 55-летняя супруга», — заявили в пресс-службе правоохранительного ведомства.
В полиции также сообщили, что с места происшествия полицейскими изъято орудие преступления — кухонный нож. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Причины конфликта и позиции сторон правоохранителями не приводятся.