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На праздничных выходных омичка жестоко обошлась с мужем

Об эпизоде жестокого обращения с мужем в понедельник, 5 августа 2024 года, сообщили омские правоохранители. Инцидент произошел на праздничных выходных.

Источник: РИА "Новости"

«В территориальный орган внутренних дел из медицинского учреждения поступило сообщение о доставлении 58-летнего мужчины, врачи диагностировали ему ножевое ранение живота. Полицейские установили, что телесные повреждения потерпевшему причинила 55-летняя супруга», — заявили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

В полиции также сообщили, что с места происшествия полицейскими изъято орудие преступления — кухонный нож. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Причины конфликта и позиции сторон правоохранителями не приводятся.