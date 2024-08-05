В Дальнегорске волонтеры ищут двух пропавших девочек-подростков

Пока неясно, потерялись ли дети, или это совместный побег. Возможно, девочки знают друг друга и могли остаться где-то вместе. Надя живет в доме на улице Набережная. В последний раз ее видели в серой кофте на молнии, темных джинсах и черных кроссовках.