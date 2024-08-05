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В Дальнегорске волонтеры ищут двух пропавших девочек-подростков

Надя и Геля ушли из дома 4 августа и до сих пор не вернулись.

Отряд волонтеров «ПримПоиск» опубликовал объявление о пропавших девочках-подростках из Дальнегорска. 13-летняя Надежда Тихонова и Ангелина Чернигина ушли из своих домов 4 августа. Ни одна из них так и не вернулась, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Пока неясно, потерялись ли дети, или это совместный побег. Возможно, девочки знают друг друга и могли остаться где-то вместе. Надя живет в доме на улице Набережная. В последний раз ее видели в серой кофте на молнии, темных джинсах и черных кроссовках.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные с красными прядями длиной до плеч.

Геля живет в доме на улице Первомайская. В день пропажи на девочке была голубая футболка со стразами, темные джинсы и черные кроссовки.

Приметы: рост 162 сантиметра, среднего телосложения, волосы темные, длина до плеч, глаза голубые. В носу пирсинг.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просим позвонить по телефонам:

8 (42373) 3−21−71, 102 или 112 — полиция.

8 914 721 22 32, 8 914 069 90 90 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).