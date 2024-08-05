В Омске врача будут судить за смерть пациентки с электрокардиостимулятором

Ранее Черлакский суд признал врача-невролога Черлакской ЦРБ Светлану Ладыгину виновной в смерти пациентки. Медик в августе 2022 года направила на МРТ пациентку, которая к ней обратилась для медико-социальной экспертизы. При этом врач не просмотрела медицинскую карту пациентки, в которой было указано, что в 2018 году ей имплантировали электрокардиостимулятор. Проведение МРТ женщине было строго противопоказано. В сентябре 2022 года пациентка прошла МРТ головного мозга по направлению врача и скончалась.