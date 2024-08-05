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В Омске врача будут судить за смерть пациентки с электрокардиостимулятором

Процедура была ей противопоказана.

Источник: Om1 Омск

Омский областной суд рассмотрел апелляцию на решение Черлакского районного суда по обвинению врача в причинении смерти по неосторожности.

Ранее Черлакский суд признал врача-невролога Черлакской ЦРБ Светлану Ладыгину виновной в смерти пациентки. Медик в августе 2022 года направила на МРТ пациентку, которая к ней обратилась для медико-социальной экспертизы. При этом врач не просмотрела медицинскую карту пациентки, в которой было указано, что в 2018 году ей имплантировали электрокардиостимулятор. Проведение МРТ женщине было строго противопоказано. В сентябре 2022 года пациентка прошла МРТ головного мозга по направлению врача и скончалась.

Суд приговорил медика к двум годам ограничения свободы и запретил в течение двух лет занимать должности в медицинских учреждениях. Омский областной суд оставил приговор без изменения, но уточнил, что невролог не сможет заниматься любой врачебной деятельностью в течение двух лет.

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