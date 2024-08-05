«Господи, как красиво!»: розово-фиолетовое полярное сияние наблюдали в Иркутской области

Минувшая ночь была щедра на необычные природные явления. Жители Бурятии и Иркутской области могли наблюдать северное сияние. Явление нечасто встретишь в нашем регионе, но магнитные бури сделали свое дело.
Иркутский планетарий по традиции первый поделился снимками с наблюдением за природным явлением. Переливающиеся розовые, фиолетовый и зеленые линии сразу же очаровали пользователей соцсетей.
— Господи, как красиво!
— В Северобайкальске тоже было хорошо видно!
Однако, нашли и те, кто не поверил в существования чуда. Некоторые пользователи соцсетей настаивали на том, что в наших широтах заметить явление просто невозможно.
— Чудо северное сияние. Не бывает его в нашем регионе!
О магнитных бурях предупреждал и иркутский астроном Сергей Язев. Ночью в соцсетях он опубликовал пост где, предупредил о средней активности.
— Геомагнитная буря. Уровень выше G2 (средняя), но ниже, чем G3 (сильная). Посмотрим, что будет дальше, — написал Сергей Язев.
В последний раз подобное северное сияние наблюдали в Иркутской области совсем недавно 11 мая 2024 года. Тогда небо озарили яркие малиновые и розовые цвета почти по всех районах региона.