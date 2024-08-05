Владелец омской фирмы по продаже авто получил 4,5 года колонии за мошенничество

«В сентябре 2019 года осужденный приехал из Тюмени в Омск, зарегистрировал фирму по продаже автомобилей, сняв для этого офис и подобрав персонал. В сентябре-октябре 2023 года местные жители с целью последующей реализации передали ему автомобили Renault Sandero и KIA SLS Sportage общей стоимостью более 1,5 млн рублей. Согласно договору, омичи должны были получить денежные средства в течение 10 дней. Однако осужденный оплату не произвел, неправомерно завладев данными транспортными средствами», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.