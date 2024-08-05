Владелец омской фирмы по продаже авто получил 4,5 года колонии за мошенничество

В Омске огласили приговор директору компании по продаже автомобилей, который оставил себе машины двух клиентов. Мужчина должен был перечислить средства от продажи иномарок их владельцам, но не сделал этого.
«В сентябре 2019 года осужденный приехал из Тюмени в Омск, зарегистрировал фирму по продаже автомобилей, сняв для этого офис и подобрав персонал. В сентябре-октябре 2023 года местные жители с целью последующей реализации передали ему автомобили Renault Sandero и KIA SLS Sportage общей стоимостью более 1,5 млн рублей. Согласно договору, омичи должны были получить денежные средства в течение 10 дней. Однако осужденный оплату не произвел, неправомерно завладев данными транспортными средствами», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Тюменец вину в совершения преступления по ч. 3 ст. 159 («мошенничество») не признал. По его словам, его обманули «компаньоны», которые уехали на автомобилях потерпевших из Омской области, чтобы продать их в другом регионе.
Куйбышевский районный суд с учетом требований гособвинителя и ранее вынесенного приговора районного суда Тюмени приговорил мужчину к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима. Инстанция также удовлетворила иски пострадавших о взыскании ущерба.