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В Туапсинском районе грузовик опрокинулся и загорелся

В Краснодарском крае загорелся грузовик. Данный инцидент произошел в Туапсинском районе.

Вчера, 4 августа, фура ехала по трассе «Джубга — Сочи». Машиной управлял 59-летний водитель. В какой-то момент он не справился с управлением и, слетев в дороги, опрокинулся. После этого перевернутый большегруз вспыхнул огнем, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате происшествия пострадал водитель авто. Инспекторы продолжают останавливать все обстоятельства аварии.

По данным регионального управления МЧС России, возгорание произошло во время движения транспорта. Сообщение о пожаре поступило в экстренную службу в 16:23. Затем на место были направлены 4 спасателей. Они боролись с огнем при помощи 2 единиц техники.