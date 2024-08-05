В Туапсинском районе грузовик опрокинулся и загорелся

Вчера, 4 августа, фура ехала по трассе «Джубга — Сочи». Машиной управлял 59-летний водитель. В какой-то момент он не справился с управлением и, слетев в дороги, опрокинулся. После этого перевернутый большегруз вспыхнул огнем, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.



В результате происшествия пострадал водитель авто. Инспекторы продолжают останавливать все обстоятельства аварии.



По данным регионального управления МЧС России, возгорание произошло во время движения транспорта. Сообщение о пожаре поступило в экстренную службу в 16:23. Затем на место были направлены 4 спасателей. Они боролись с огнем при помощи 2 единиц техники.