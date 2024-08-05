Спасатели ликвидировали пожар на электрической подстанции Волгограда

По словам жителей Ворошиловского района Волгограда, после аварии на подстанции перестали работать светофоры. Они погасли на дорогах в границах Астраханского моста и микрорайона Тулака и от ж/д путей до берега Волги.
Напомним, на объекте 4 августа поздним вечером случился пожар — произошел розлив масла, которое затем загорелось.
Сообщение о пожаре поступило на диспетчерский пульт 4 августа в 23.22. Огонь охватил 5 кв. метров. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. В региональном управлении МЧС России, сообщили, что ликвидировать горение удалось к 00.02.
К счастью, в пожаре никто не пострадал. Подробности случившегося устанавливаются.