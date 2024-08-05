Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели ликвидировали пожар на электрической подстанции Волгограда

ЧП на энергетическом объекте стало причиной массовых отключений электроэнергии.

По словам жителей Ворошиловского района Волгограда, после аварии на подстанции перестали работать светофоры. Они погасли на дорогах в границах Астраханского моста и микрорайона Тулака и от ж/д путей до берега Волги.

Напомним, на объекте 4 августа поздним вечером случился пожар — произошел розлив масла, которое затем загорелось.

Сообщение о пожаре поступило на диспетчерский пульт 4 августа в 23.22. Огонь охватил 5 кв. метров. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. В региональном управлении МЧС России, сообщили, что ликвидировать горение удалось к 00.02.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Подробности случившегося устанавливаются.

пожары