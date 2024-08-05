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В Уфе в массовом ДТП пострадал пассажир мотоцикла

В Уфе произошло массовое ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщает Госавтоинспекция Уфы.

Источник: Госавтоинспекция Уфы

4 августа в 23:35 напротив дома № 90 на улице Бакалинская 24-летний иностранец за рулем «Хендай Солярис» при повороте столкнулся со встречным мотоциклом «Сузуки», после чего мотоцикл допустил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной ГАЗ.

В результате 23-летний пассажир мотоцикла «Сузуки» обратился в больницу, после оказания медицинской помощи отпущен.

Известно, что водитель мотоцикла был без прав. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

В отношении водителя мотоцикла составлены административные материалы. По факту аварии начато разбирательство.