В Уфе в массовом ДТП пострадал пассажир мотоцикла

4 августа в 23:35 напротив дома № 90 на улице Бакалинская 24-летний иностранец за рулем «Хендай Солярис» при повороте столкнулся со встречным мотоциклом «Сузуки», после чего мотоцикл допустил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной ГАЗ.
В результате 23-летний пассажир мотоцикла «Сузуки» обратился в больницу, после оказания медицинской помощи отпущен.
Известно, что водитель мотоцикла был без прав. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.
В отношении водителя мотоцикла составлены административные материалы. По факту аварии начато разбирательство.