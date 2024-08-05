В Уфе в массовом ДТП пострадал пассажир мотоцикла

4 августа в 23:35 напротив дома № 90 на улице Бакалинская 24-летний иностранец за рулем «Хендай Солярис» при повороте столкнулся со встречным мотоциклом «Сузуки», после чего мотоцикл допустил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной ГАЗ.