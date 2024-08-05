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Замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю отправили в СИЗО

Расследуется уголовное дело в отношении Сергея Симоненко.

Замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко отправили в СИЗО, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отношении Симоненко расследуется уголовное дело. Новой информации по поводу того, что конкретно ему вменяется, пока нет.

Басманный суд Москвы заключил под стражу Сергея Симоненко. Он был этапирован из Краснодара в Москву. Прокуратура добивается изъятия имущества фигуранта.

Генпрокуратура ранее обратилась в Краснодарский краевой суд с иском об обращении в доход государства имущества Симоненко и членов его семьи как приобретенное на неподтвержденные доходы.

«АиФ-Юг» писал — по информации СМИ, осенью 2023 года ему предъявили обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой — лишение свободы на срок до 10 лет.