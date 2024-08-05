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Суд арестовал замглавы управления МЧС по Кубани

Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу замначальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. СМИ сообщали, что замминистра проверяют на причастность к коррупционным, а также к насильственным преступлениям.

Источник: РИА "Новости"

По какой конкретно статье возбуждено уголовное дело, неизвестно, но собеседник агентства уточнил, что дело расследует центральный аппарат Следственного комитета РФ. «Симоненко был этапирован из Краснодара в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — добавил представитель правоохранительных органов.

О задержании Симоненко стало известно на прошлой неделе. По данным ТАСС, суд наложил обеспечительный арест на активы замминистра. У него и его родственников выявили 250 млн руб., больше 50 объектов недвижимости и больше 20 автомобилей.

Сергей Симоненко работал под началом главы регионального управления МЧС Олега Волынкина. Тот был задержан в сентябре 2023 года по статье о злоупотреблениях, которые повлекли тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

МЧС