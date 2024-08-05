Суд арестовал замглавы управления МЧС по Кубани

По какой конкретно статье возбуждено уголовное дело, неизвестно, но собеседник агентства уточнил, что дело расследует центральный аппарат Следственного комитета РФ. «Симоненко был этапирован из Краснодара в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — добавил представитель правоохранительных органов.
О задержании Симоненко стало известно на прошлой неделе. По данным ТАСС, суд наложил обеспечительный арест на активы замминистра. У него и его родственников выявили 250 млн руб., больше 50 объектов недвижимости и больше 20 автомобилей.
Сергей Симоненко работал под началом главы регионального управления МЧС Олега Волынкина. Тот был задержан в сентябре 2023 года по статье о злоупотреблениях, которые повлекли тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).