Суд арестовал замглавы управления МЧС по Кубани

По какой конкретно статье возбуждено уголовное дело, неизвестно, но собеседник агентства уточнил, что дело расследует центральный аппарат Следственного комитета РФ. «Симоненко был этапирован из Краснодара в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — добавил представитель правоохранительных органов.