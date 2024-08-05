Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК РФ поручил провести проверку обрушения стены дома в Самаре

Построенный в 1917 году дом имеет высокую степень износа, но аварийным не признан.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину провести процессуальную проверку обрушения стены многоквартирного дома на улице Садовой в Самаре.

Информация об обрушении стены жилого дома была размещена в СМИ 3 августа. Построенный в 1917 году дом имеет высокую степень износа и начал разрушаться, но аварийным так и не признан.

Как пишет «КП — Самара» со ссылкой на собственный источник, стена рухнула со стороны улицы, в квартире прогнулась внутренняя стена, и сдвинулись полы.

Теперь случившимся займутся следователи. По указанию Главы СК РФ ему будет доложено об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а после завершения проверки — о принятом решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в Информационном центре СК России.

СК