Глава СК РФ поручил провести проверку обрушения стены дома в Самаре

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину провести процессуальную проверку обрушения стены многоквартирного дома на улице Садовой в Самаре.
Информация об обрушении стены жилого дома была размещена в СМИ 3 августа. Построенный в 1917 году дом имеет высокую степень износа и начал разрушаться, но аварийным так и не признан.
Как пишет «КП — Самара» со ссылкой на собственный источник, стена рухнула со стороны улицы, в квартире прогнулась внутренняя стена, и сдвинулись полы.
Теперь случившимся займутся следователи. По указанию Главы СК РФ ему будет доложено об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а после завершения проверки — о принятом решении.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в Информационном центре СК России.