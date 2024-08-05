Опасную сауну закрыли в Нижнем Тагиле после отравления детей

Заведение находится по адресу Серова, 20. По версии ведомства, собственник сауны «допустил нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что повлекло причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних». Причиной ЧП стало отсутствие контроля за водой в бассейне, которая не соответствовала гигиеническим нормативам.