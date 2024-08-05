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Опасную сауну закрыли в Нижнем Тагиле после отравления детей

В Нижнем Тагиле судебные приставы закрыли сауну, в которой из-за некачественной воды пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

Заведение находится по адресу Серова, 20. По версии ведомства, собственник сауны «допустил нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что повлекло причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних». Причиной ЧП стало отсутствие контроля за водой в бассейне, которая не соответствовала гигиеническим нормативам.

Количество пострадавших детей не уточняется. Судебные приставы закрыли сауну на месяц, опечатав помещения.

Ранее в Екатеринбурге на месяц закрыли ресторан службы доставки роллов и суши «Красный дракон». Причиной стала антисанитария в заведении.