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В Ташкенте продавец Damas решил убить покупателя и заполучить деньги, не отдавая автомобиль

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Чиланзарском районе Ташкента на днях 20-летний мужчина, продававший автомобиль, совершил покушение на своего покупателя, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По предоставленной пресс-службой Генпрокуратуры информации, он выставил свой автомобиль Damas на продажу в интернете. На объявление откликнулся 37-летний мужчина, у которого он взял 100 долларов в качестве аванса.

Также он убедился, что у покупателя имеется 4,5 тысячи долларов на покупку автомобиля и решил заполучить их, не отдавая транспортное средство: 2 августа он попытался убить покупателя.

Правоохранители возбудили по данному факту дело по статьям 25, 97 (покушение на убийство) и 164 (разбой) Уголовного кодекса. Подозреваемого задержали.