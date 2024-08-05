В Ташкенте продавец Damas решил убить покупателя и заполучить деньги, не отдавая автомобиль

По предоставленной пресс-службой Генпрокуратуры информации, он выставил свой автомобиль Damas на продажу в интернете. На объявление откликнулся 37-летний мужчина, у которого он взял 100 долларов в качестве аванса.
Также он убедился, что у покупателя имеется 4,5 тысячи долларов на покупку автомобиля и решил заполучить их, не отдавая транспортное средство: 2 августа он попытался убить покупателя.
Правоохранители возбудили по данному факту дело по статьям 25, 97 (покушение на убийство) и 164 (разбой) Уголовного кодекса. Подозреваемого задержали.