В Ташкенте задержали группу лиц за организацию онлайн-казино

Столичное ГУВД совместно с другими правоохранительными органами провели оперативное мероприятие, в ходе которого в одном из арендованных иностранными гражданами домов обнаружили онлайн-гемблинг.
Установлено, что за три месяца оборот казино составил 900 тысяч долларов.
В качестве вещественных доказательств были изъяты 37 ноутбуков, 1,4 тысячи долларов наличными, 34 сим-карты, 7 телефонов и 12 банковских пластиковых карт. В качестве подозреваемых задержали 30 человек.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 278 Уголовного кодекса («Организация и проведение азартных и других основанных на риске игр»).
Согласно статье, злоумышленникам грозит до 7−10 лет лишения свободы.