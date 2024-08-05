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В Ташкенте задержали группу лиц за организацию онлайн-казино

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Яккасарайском районе столицы задержаны 12 иностранных лиц и 18 узбекистанцев, занимавшихся азартными онлайн-играми в арендованном доме. Об этом корреспонденту АН Podrobno.uz. сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Источник: Podrobno.uz

Столичное ГУВД совместно с другими правоохранительными органами провели оперативное мероприятие, в ходе которого в одном из арендованных иностранными гражданами домов обнаружили онлайн-гемблинг.

Установлено, что за три месяца оборот казино составил 900 тысяч долларов.

В качестве вещественных доказательств были изъяты 37 ноутбуков, 1,4 тысячи долларов наличными, 34 сим-карты, 7 телефонов и 12 банковских пластиковых карт. В качестве подозреваемых задержали 30 человек.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 278 Уголовного кодекса («Организация и проведение азартных и других основанных на риске игр»).

Согласно статье, злоумышленникам грозит до 7−10 лет лишения свободы.