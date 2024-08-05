В Ташкенте задержали группу лиц за организацию онлайн-казино

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Яккасарайском районе столицы задержаны 12 иностранных лиц и 18 узбекистанцев, занимавшихся азартными онлайн-играми в арендованном доме. Об этом корреспонденту АН Podrobno.uz. сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.