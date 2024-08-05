В Краснодарском крае мальчик утонул во время купания в бассейне на базе отдыха

Данный инцидент случился вечером 3 августа 2024 года, когда несовершеннолетний мальчик вместе со своими родителями находился на базе отдыха. Он погиб во время купания в бассейне, непредназначенном для плавания детей.



Необходимо отметить, что в тот момент спасатели, которые должны были вести контроль за посещением гидротехнического сооружения, отсутствовали. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.



По факту оказания услуги ненадлежащего качества было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ. В настоящее время правоохранители работают над выявлением всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования поставили на контроль в региональном управлении ведомства.