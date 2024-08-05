Три человека погибли в ДТП под Краснодаром, еще трое пострадали

Три человека погибли и трое пострадали в ДТП с микроавтобусом под Краснодаром, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Авария произошла на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин в районе станицы Старокорсунской утром 5 августа.
По данным ведомства, водитель пассажирской «Газели» съехал с дороги и столкнулся со стоящим большегрузом «Скания».
В итоге скончались водитель и два пассажира микроавтобуса, пострадали еще три его пассажира, их данные устанавливаются.
Ранее «АиФ-Юг» писал — в Краснодаре в ДТП с мотоциклом погибли два человека. При повороте налево автомобилист столкнулся с мотоциклом, который, по предварительной информации, двигался на желтый сигнал светофора. В результате ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла.