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Три человека погибли в ДТП под Краснодаром, еще трое пострадали

Авария произошла на трассе в районе станицы Старокорсунской утром 5 августа.

Три человека погибли и трое пострадали в ДТП с микроавтобусом под Краснодаром, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин в районе станицы Старокорсунской утром 5 августа.

По данным ведомства, водитель пассажирской «Газели» съехал с дороги и столкнулся со стоящим большегрузом «Скания».

В итоге скончались водитель и два пассажира микроавтобуса, пострадали еще три его пассажира, их данные устанавливаются.

Ранее «АиФ-Юг» писал — в Краснодаре в ДТП с мотоциклом погибли два человека. При повороте налево автомобилист столкнулся с мотоциклом, который, по предварительной информации, двигался на желтый сигнал светофора. В результате ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла.