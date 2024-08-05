Три человека погибли в ДТП под Краснодаром, еще трое пострадали

Ранее «АиФ-Юг» писал — в Краснодаре в ДТП с мотоциклом погибли два человека. При повороте налево автомобилист столкнулся с мотоциклом, который, по предварительной информации, двигался на желтый сигнал светофора. В результате ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла.