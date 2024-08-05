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Поисковики сообщили о резком росте числа потерявшихся в лесу свердловчан

В Свердловской области стали чаще теряться люди. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» бьют тревогу в связи с началом грибного сезона и просят любителей «тихой охоты» соблюдать правила безопасности при походе в лес.

С начала июля в региональное отделение отряда поступила информация о пропаже 153 человек, это на 20 человек больше, чем в июне. Значительно выросла статистка именно по тем, кто пропал в лесу: если в июне число пропавших составляло 16 человек, то в июле цифра выросла до 45, сообщили ЕАН волонтеры. В отряде прогнозируют, что пик показателей придется на август-сентябрь, когда грибной сезон будет в разгаре.

В «ЛизаАлерт» напоминают, что при походе в лес нужно обязательно соблюдать меры безопасности:

  • предупредите близких о том, куда вы отправляетесь и когда планируете вернуться;
  • одевайтесь по погоде и помните, что в лесу всегда холоднее, чем дома. Обязательно наденьте удобную непромокаемую обувь;
  • надевайте яркую одежду и забудьте про хаки или темные цвета;
  • захватите с собой воду, перекус, заряженный телефон, спички или зажигалку, нож, свисток, фонарик, необходимые лекарства.

И главный совет: если вы поняли, что заблудились, остановитесь и позвоните по номеру 112.