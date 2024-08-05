Поисковики сообщили о резком росте числа потерявшихся в лесу свердловчан

С начала июля в региональное отделение отряда поступила информация о пропаже 153 человек, это на 20 человек больше, чем в июне. Значительно выросла статистка именно по тем, кто пропал в лесу: если в июне число пропавших составляло 16 человек, то в июле цифра выросла до 45, сообщили ЕАН волонтеры. В отряде прогнозируют, что пик показателей придется на август-сентябрь, когда грибной сезон будет в разгаре.