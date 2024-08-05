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Под Челябинском ночью автомобиль насмерть сбил женщину

Под Челябинском ночью автомобиль насмерть сбил женщину, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Еткульском районе.

Там на 48 километре трассы Челябинск — Троицк" 39-летний водитель Subaru Forester совершил наезд на пешехода, по предварительным данным, находившегося на проезжей части без цели ее перехода.

«В результате женщина 1988 года рождения от полученных травм скончалась на месте», — говорится в комментарии.

Ведомство напоминает, что пешеходы при движении по краю проезжей части должны идти навстречу транспортным средствам, а вне населенных пунктов обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.