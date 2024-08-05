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Слесарь из Самары поверил мошенникам и потерял четыре миллиона рублей

В Самаре 38-летний мужчина перевел миллионы на «безопасный счет» и потерял их.

В Самаре 38-летний слесарь стал жертвой мошенников и потерял крупную сумму денег. Мужчина позвонил незнакомец и представился работником правоохранительных органов. Звонивший убедил слесаря, что на него оформляют кредит, а чтобы защитить свои деньги, их нужно перевести на «безопасный счет».

38-летний самарец поверил незнакомцу и перевел по реквизитам, который тот ему дал, четыре миллиона рублей. После этого лже-сотрудник правоохранительных органов перестал выходить на связь.

Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. По этому факту завели уголовное дело.