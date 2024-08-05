Слесарь из Самары поверил мошенникам и потерял четыре миллиона рублей

В Самаре 38-летний слесарь стал жертвой мошенников и потерял крупную сумму денег. Мужчина позвонил незнакомец и представился работником правоохранительных органов. Звонивший убедил слесаря, что на него оформляют кредит, а чтобы защитить свои деньги, их нужно перевести на «безопасный счет».