Слесарь из Самары поверил мошенникам и потерял четыре миллиона рублей

В Самаре 38-летний слесарь стал жертвой мошенников и потерял крупную сумму денег. Мужчина позвонил незнакомец и представился работником правоохранительных органов. Звонивший убедил слесаря, что на него оформляют кредит, а чтобы защитить свои деньги, их нужно перевести на «безопасный счет».
38-летний самарец поверил незнакомцу и перевел по реквизитам, который тот ему дал, четыре миллиона рублей. После этого лже-сотрудник правоохранительных органов перестал выходить на связь.
Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. По этому факту завели уголовное дело.