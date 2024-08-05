Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области в ДТП пострадал 14-летний водитель мотоцикла

В поселке Каменоломни в аварии пострадал водитель мотоцикла.

Источник: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в ДТП столкнулись водитель отечественного авто и мотоциклист. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 4 августа в поселке Каменоломни.

По предварительной информации ведомства, 22-летний водитель легковушки «Лада Гранта» двигался по улице Восточной. На нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу другому автомобилю. Из-за этого легковушка столкнулась с мотоциклом «BSE» под управлением 14-летнего водителя.

С травмами подростка доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.