В Ростовской области в ДТП пострадал 14-летний водитель мотоцикла

В Ростовской области в ДТП столкнулись водитель отечественного авто и мотоциклист. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 4 августа в поселке Каменоломни.
По предварительной информации ведомства, 22-летний водитель легковушки «Лада Гранта» двигался по улице Восточной. На нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу другому автомобилю. Из-за этого легковушка столкнулась с мотоциклом «BSE» под управлением 14-летнего водителя.
С травмами подростка доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.