Юный уралец уедет в колонию за обман пожилых людей

По данным следствия, в мае он стал участником организованной преступной группы, члены которой созванивались с пенсионерами и от имени их родственников требовали денег. Юноша выполнял роль курьера. Он забирал деньги, вносил их на счета подельников, оставляя себе часть в качестве вознаграждения.