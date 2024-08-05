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Юный уралец уедет в колонию за обман пожилых людей

Ему назначили четыре года колонии.

В Камышлове Свердловской области 18-летнего жителя Ирбита осудили за обман четверых пожилых людей на более чем миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в мае он стал участником организованной преступной группы, члены которой созванивались с пенсионерами и от имени их родственников требовали денег. Юноша выполнял роль курьера. Он забирал деньги, вносил их на счета подельников, оставляя себе часть в качестве вознаграждения.

Суд назначил уральцу четыре года заключения. Отбывать их он будет в колонии общего режима.