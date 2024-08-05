МВД: водитель попавшей в ДТП под Краснодаром «Газели» уснул за рулем

Водитель попавшей в ДТП под Краснодаром «Газели», предварительно, уснул за рулем, сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу.
Авария произошла на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин в районе станицы Старокорсунской утром 5 августа.
По уточненным данным полиции, водитель «Газели», двигаясь со стороны Ставропольского края, совершил съезд с дороги, в результате чего произошло столкновение со стоящим на парковке большегрузом «Скания». В результате происшествия погиб водитель и два пассажира микроавтобуса (мужчина и 49-летняя женщина). Также пострадали три пассажира, они госпитализированы.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Ранее «АиФ-Юг» писал — на Кубани водителя грузовика взяли под стражу за ДТП с пятью погибшими. В условиях затора водитель «МАЗ» не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта и столкнулся с автомобилем «Шевроле». Легковушка по инерции врезалась в грузовик «DAF» и оказалась зажата между двумя фурами. В результате ДТП погибли водитель легковушки, женщина и трое детей.