МВД: водитель попавшей в ДТП под Краснодаром «Газели» уснул за рулем

Ранее «АиФ-Юг» писал — на Кубани водителя грузовика взяли под стражу за ДТП с пятью погибшими. В условиях затора водитель «МАЗ» не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта и столкнулся с автомобилем «Шевроле». Легковушка по инерции врезалась в грузовик «DAF» и оказалась зажата между двумя фурами. В результате ДТП погибли водитель легковушки, женщина и трое детей.