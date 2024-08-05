В Запорожской области задержали планировавшего теракт россиянина

Ранее, 30 июля, сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области по подозрению в подготовке теракта — он хотел заложить самодельное устройство в здании администрации одного из муниципальных образований в регионе. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению»), п. «а» ч. 2 ст. 205 («Совершение теракта группой лиц»), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача и хранение взрывчатых веществ и устройств»).