В Запорожской области задержали планировавшего теракт россиянина

На допросе житель Запорожской области признался, что вместе с другом передавал украинской стороне сведения через мессенджеры о должностных лицах военно-гражданской администрации региона.
«Впоследствии по заданию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины пособник террористов осуществил покушение на совершение террористического акта путем закладки самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранителями были изъяты самодельное взрывное устройство (СВУ) и иные компоненты для его изготовления.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 275 («Государственная измена»), п. «а» ч. 2 ст. 205 («Совершение теракта группой лиц») и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых средств»).
Ранее, 30 июля, сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области по подозрению в подготовке теракта — он хотел заложить самодельное устройство в здании администрации одного из муниципальных образований в регионе. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению»), п. «а» ч. 2 ст. 205 («Совершение теракта группой лиц»), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача и хранение взрывчатых веществ и устройств»).