Lexus пытались сжечь в Жамбылской области, чтобы скрыть преступление

По информации пресс-службы ведомства, сотрудниками патрульной полиции со специалистами-кинологами при проведении ОПМ «Қарасора-2024» на трассе Алматы-Екатеринбург был остановлен автомобиль Lexus ES 350.
"Во время проверки документов водителя, пассажир облил машину бензином и пытался поджечь. Однако сотрудниками полиции пожар был сразу же ликвидирован.
В багажнике автомобиля полицейскими обнаружено и изъято 4 полиэтиленовых мешка с веществом со специфическим запахом. Экспертиза установила, что изъятое вещество является высушенной марихуаной общим весом около 105 кг", — поделились в ДП Жамбылской области.
За незаконное хранение и перевозку наркотических средств задержаны жители Туркестанской области и Астаны. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые водворены в изолятор временного содержания города Шу.