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Жительница Екатеринбурга умерла от отравления бледной поганкой

В Екатеринбурге зафиксирован первый случай смерти от отравления грибами в этом сезоне: местная жительница умерла, отравившись бледной поганкой.

Таковы данные портала E1.Ru.

По информации областного токсикоцентра, с 1 июля 2024 года в столице Урала зафиксировали три случая отравления грибами среди взрослых пациентов.

«В двух случаях отравление именно бледной поганкой с одним летальным исходом», — сообщили E1.RU в областном токсикоцентре.

По словам грибников, в этом году в уральских лесах небывало много поганок, которые начинающие любители тихой охоты принимают за съедобные грибы.

Администратор группы «Дары лесов Урала» Александра Карамазова отметила, что бледной поганки в лесах стало много на фоне потепления климата. Часто этот гриб путают с сыроежкой.

Весной в Свердловской области наблюдался большой урожай лесных грибов сморчков, на уличных рынках они были представлены в большом количестве. Во второй половине июля и в августе выросло много грибов благодаря обильным осадкам.