Жительница Екатеринбурга умерла от отравления бледной поганкой

Таковы данные портала E1.Ru.
По информации областного токсикоцентра, с 1 июля 2024 года в столице Урала зафиксировали три случая отравления грибами среди взрослых пациентов.
«В двух случаях отравление именно бледной поганкой с одним летальным исходом», — сообщили E1.RU в областном токсикоцентре.
По словам грибников, в этом году в уральских лесах небывало много поганок, которые начинающие любители тихой охоты принимают за съедобные грибы.
Администратор группы «Дары лесов Урала» Александра Карамазова отметила, что бледной поганки в лесах стало много на фоне потепления климата. Часто этот гриб путают с сыроежкой.
Весной в Свердловской области наблюдался большой урожай лесных грибов сморчков, на уличных рынках они были представлены в большом количестве. Во второй половине июля и в августе выросло много грибов благодаря обильным осадкам.