Массовая драка подростков произошла на территории школы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге подростки устроили массовую драку на территории школы № 148 на Сортировке. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
— Массовая драка подростков до крови произошла на территории школы № 148 на Сортировке, — рассказали очевидцы.
Как сообщают свидетели произошедшего, поводом конфликта стали оскорбления одного из участников перепалки. На данный момент о количестве пострадавших в драке не сообщается. «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в полицию города.
— Информация зарегистрирована в отделе полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу в установленном законом порядке. Сотрудники полиции выехали на место, проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение, — рассказали в пресс-группе УМВД города.