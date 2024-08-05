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Массовая драка подростков произошла на территории школы в Екатеринбурге

Школьники устроили массовую драку на Сортировке.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге подростки устроили массовую драку на территории школы № 148 на Сортировке. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

— Массовая драка подростков до крови произошла на территории школы № 148 на Сортировке, — рассказали очевидцы.

Как сообщают свидетели произошедшего, поводом конфликта стали оскорбления одного из участников перепалки. На данный момент о количестве пострадавших в драке не сообщается. «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в полицию города.

— Информация зарегистрирована в отделе полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу в установленном законом порядке. Сотрудники полиции выехали на место, проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение, — рассказали в пресс-группе УМВД города.