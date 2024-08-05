Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе мотоциклист спровоцировал массовое ДТП с пострадавшим

В Уфе мотоциклист спровоцировал массовое ДТП с пострадавшим.

Источник: ГАИ Уфы

В Уфе накануне поздно вечером напротив дома № 90 по улице Бакалинской 24-летний иностранный гражданин за рулем «Хендай Солярис» при повороте допустил столкновение с движущимся во встречном направлении мотоциклом «Сузуки», после чего мотоцикл врезался в машину «ГАЗ».

В ДТП 23-летний пассажир мотоцикла обратился в больницу. После оказания медпомощи его отпустили. Известно, что молодой человек, управлявший мотоциклом, не имел права управления транспортным средством, а также от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

В отношении водителя мотоцикла составлены административные материалы, а мототранспорт поместили на спецстоянку.

По факту дорожной аварии начато разбирательство.