В Уфе мотоциклист спровоцировал массовое ДТП с пострадавшим.

В ДТП 23-летний пассажир мотоцикла обратился в больницу. После оказания медпомощи его отпустили. Известно, что молодой человек, управлявший мотоциклом, не имел права управления транспортным средством, а также от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.