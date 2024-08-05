В Уфе мотоциклист спровоцировал массовое ДТП с пострадавшим.

В Уфе накануне поздно вечером напротив дома № 90 по улице Бакалинской 24-летний иностранный гражданин за рулем «Хендай Солярис» при повороте допустил столкновение с движущимся во встречном направлении мотоциклом «Сузуки», после чего мотоцикл врезался в машину «ГАЗ».
В ДТП 23-летний пассажир мотоцикла обратился в больницу. После оказания медпомощи его отпустили. Известно, что молодой человек, управлявший мотоциклом, не имел права управления транспортным средством, а также от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.
В отношении водителя мотоцикла составлены административные материалы, а мототранспорт поместили на спецстоянку.
По факту дорожной аварии начато разбирательство.