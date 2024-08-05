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Жители Иркутской области отдали аферистам более 12,1 млн рублей за три дня

Штамповщица из Иркутска отдала мошенникам почти 1,8 млн.

Аферисты продолжают ловить на свою удочку жителей Иркутской области. Так, за последние три дня их жертвами стали 14 человек, которые суммарно лишились более 12,1 миллиона рублей. Больше всех потеряла 48-летняя штамповщица из областного центра. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области женщина перевела мошенникам почти 1,8 млн.

— Аферист представился оператором сотовой связи и заявил о необходимости продлить договор на оказание услуг. Потерпевшая назвала собеседнику код из СМС, а спустя время с ней связалась лжесотрудица банка. Ей сообщили о попытке неизвестных оформить кредит и похитить все деньги со счета. По инструкции звонивших, женщина взяла на себя несколько займов, полученные средства перевела на «безопасный счет», — пояснили в ведомстве.

Денег больше сибирячка не увидела. По схеме «у вас пытаются украсть деньги» мошенники обманули 34-летнего жителя Иркутской области. Ему написал якобы директор компании и поведал об утечке данных. Чтобы «спасти» сбережения, мужчина перевел их на «резервный счет» и потерял свыше 1,3 млн рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неделю на дорогах Приангарья травмы получили более 60 человек. Аварии происходили из-за несоблюдения последовательности проезда и скоростного режима.