Жители Иркутской области отдали аферистам более 12,1 млн рублей за три дня

— Аферист представился оператором сотовой связи и заявил о необходимости продлить договор на оказание услуг. Потерпевшая назвала собеседнику код из СМС, а спустя время с ней связалась лжесотрудица банка. Ей сообщили о попытке неизвестных оформить кредит и похитить все деньги со счета. По инструкции звонивших, женщина взяла на себя несколько займов, полученные средства перевела на «безопасный счет», — пояснили в ведомстве.