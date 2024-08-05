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В Ростовской области поймали поджигателя, едва не спалившего жилой дом

В Ростовской области выгорело 50 кв. метров травы и едва не сгорел дом, задержан поджигатель.

В Ростовской области поймали поджигателя, из-за которого едва не сгорел жилой дом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в хуторе Большая Кирсановка. Сначала загорелась трава, а потом пламя начало подбираться к постройке. К счастью, пожарные вовремя успели приехать и все потушить, всего огонь прошел 50 кв. метров.

Позже по камерам вычислили поджигателя. Когда его поймали, он не смог объяснить свой поступок. Теперь нарушителю грозит штраф до 20 тысяч рублей.

В МЧС напоминают: при особом противопожарном режиме размер штрафов увеличен в разы. В жару нельзя палить сухую растительность и камыш, а также разводить костры. При возгораниях следует сразу же обращаться по номерам «101» или «112».

Напомним, рано утром 5 августа на месте пожара в Азове ликвидировали открытое горение на площади в 5 тысяч кв. метров. Сейчас специалисты ведут проливку территории и разборку конструкций.

МЧС