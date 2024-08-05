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МВД объявило в розыск политолога Крашенинникова

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российский политолог и журналист Федор Крашенинников (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск в РФ по уголовной статье.

Источник: URA.RU/TASS

Это следует из базы розыска МВД России.

«Крашенинников Федор Геннадиевич, 16.07.1976. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе. По какой именно статье ведется розыск, не уточняется.

Минюст РФ 2 сентября 2022 года внес Крашенинникова в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании его включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — «Украина и германская медиакомпания Deutsche Welle (признана в РФ иноагентом)».

В 2021 году в отношении Крашенинникова было возбуждено уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. В декабре 2022 года полиция прекратила уголовное преследование Крашенинникова по этому делу. Он проживает за пределами России.