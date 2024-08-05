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В Волгоградской области похоронили 26-летнего контрактника

Накануне, 4 августа, в селе Лемешкино Руднянского района.

Накануне, 4 августа, в селе Лемешкино Руднянского района Волгоградской области простились с 26-летним Виталием Джумагалиевым, погибшим на СВО. Печальную новость сообщили V102.RU в администрации района.

Как рассказали жители Лемешкино, в это село переехала мама Виталия, когда он служил в армии. Поэтому здесь его и похоронили.

— После армии он продолжил службу по контракту, приезжал сюда редко, знаем, что был женат, — поделились селяне.

Между тем, Виталий Джумагалиев с позывным «Казах» числился пропавшим без вести с января 2024 года.