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Один из ключевых свидетелей по делу Виктора Контеева выходит из колонии

По решению суда из колонии выходит один из ключевых свидетелей по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева.

Речь о Дмитрии Кайле, он же «Немец».

Летом 2010 года приговором Свердловского областного суда Кайль получил срок за разбойные нападения на водителей-дальнобойщиков, хищения и убийства. А в 2012 году Курганским областным судом он был осужден за убийство бизнесменов Андрея Волкова и Валерия Худякова. Окончательный приговор составил 22 года в колонии строгого режима. Как заявляли адвокаты Контеева, Кайлю грозило пожизненное, если бы он не дал показаний на бывшего вице-мэра.

Несколько раз «Немец» пытался досрочно покинуть колонию, но суд каждый раз отказывал ему. Недавно Дмитрий Кайль вновь подал ходатайство о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания — принудительными работами. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, на этот раз оно было удовлетворено. Решение было вынесено на прошлой неделе.

Напомним, ранее на суде Дмитрий Кайль подробно рассказывал, как он познакомился с Виктором Контеевым. По его словам, тот отдавал приказы об убийстве курганских предпринимателей.