Один из ключевых свидетелей по делу Виктора Контеева выходит из колонии

Летом 2010 года приговором Свердловского областного суда Кайль получил срок за разбойные нападения на водителей-дальнобойщиков, хищения и убийства. А в 2012 году Курганским областным судом он был осужден за убийство бизнесменов Андрея Волкова и Валерия Худякова. Окончательный приговор составил 22 года в колонии строгого режима. Как заявляли адвокаты Контеева, Кайлю грозило пожизненное, если бы он не дал показаний на бывшего вице-мэра.