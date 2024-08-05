В Омске женщина украла цепочку у своего нового знакомого

УМВД России по Омской области сообщило о задержании воровки, которы стащила золотую цепочку у собутыльника.
В полицию обратился 57-летний житель Советского округа. Он рассказал, что познакомился с женщиной на улице, пригласил её в гости для распития спиртных напитков. Дама оказалось стойкой: мужчина уснул первым. После этого женщина сняла с шеи мужчины золотую цепочку и ушла из квартиры.
Спустя несколько часов её задержали. Она рассказала, что сдала цепочку в ломбард за 30 тысяч и потратила деньги. В полиции уточнили, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
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