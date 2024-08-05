В Омске женщина украла цепочку у своего нового знакомого

В полицию обратился 57-летний житель Советского округа. Он рассказал, что познакомился с женщиной на улице, пригласил её в гости для распития спиртных напитков. Дама оказалось стойкой: мужчина уснул первым. После этого женщина сняла с шеи мужчины золотую цепочку и ушла из квартиры.