МО РФ сообщило об уничтожении двух Leopard в Харьковской области

«В ходе разведывательных мероприятий в двух районах Харьковской области военнослужащие разведывательных подразделений выявили перемещение и замаскированную огневую позицию экипажей танков Leopard ВСУ, которые вели огонь по позициям российских подразделений. После тщательного анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по танкам противника. В результате ударов, нанесенных оператором барражирующего боеприпаса “Ланцет” и экипажем самоходной гаубицы “Мста-С”, применившим высокоточный снаряд “Краснополь”, оба танка были уничтожены», — сообщили в ведомстве.