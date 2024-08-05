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МО РФ сообщило об уничтожении двух Leopard в Харьковской области

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили два танка Leopard в Харьковской области барражирующим боеприпасом «Ланцет» и высокоточным снарядом «Краснополь». Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив видео поражения.

«В ходе разведывательных мероприятий в двух районах Харьковской области военнослужащие разведывательных подразделений выявили перемещение и замаскированную огневую позицию экипажей танков Leopard ВСУ, которые вели огонь по позициям российских подразделений. После тщательного анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по танкам противника. В результате ударов, нанесенных оператором барражирующего боеприпаса “Ланцет” и экипажем самоходной гаубицы “Мста-С”, применившим высокоточный снаряд “Краснополь”, оба танка были уничтожены», — сообщили в ведомстве.

В МО РФ уточнили, что опубликованные кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении двух танков Leopard ВСУ.