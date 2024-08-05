Укравший телефон иркутянин прятался от полиции в шкафу своей бабушки

Весьма необычное задержание произошло накануне в Иркутске. Началось всё с того, что в дежурную часть обратился мужчина, который рассказал, что после распития спиртного в компании знакомого он проснулся без мобильного телефона. Приятеля в квартире также не оказалось.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, оперативники быстро выяснили, где проживает предполагаемый злоумышленник, и выехали по нужному адресу — дверь им открыла 95-летняя бабушка подозреваемого, которая рассказала, что находится дома одна. Однако оперативник заметил на столе включённый ноутбук с запущенной компьютерной игрой.
При осмотре квартиры полицейские действительно нашли подозреваемого — он прятался в шкафу бабушки, прикрывшись одним из платьев. В отделении полиции 38-летни мужчина признался в содеянном и рассказал, что похищенное имущество сдал в скупку. Возбуждено уголовное дело.