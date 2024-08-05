В Керчи столкнулись микроавтобус и «шестерка»: пострадали три человека

В воскресенье, 4 августа, в Керчи столкнулись Hyundai Grand Starex и ВАЗ-21061, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
Авария произошла в 12.50. Молодой человек 2003 года рождения ехал за рулем Hyundai по улице Мирошника в сторону Фрунзе. Из-за несоблюдения дистанции микроавтобус врезался в «шестерку». За рулем «Жигулей» находился мужчина 1993 года рождения.
В результате ДТП пострадали трое пассажиров отечественного авто. Травмы получили двое детей и один взрослый. Всех троих увезли в больницу. На месте происшествия работали полицейские.
«Все обстоятельства ДТП выясняются», — говорится в сообщении.