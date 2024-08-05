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Мужчина спас подростка, тонущего на Шаморе во Владивостоке

Сильные волны отнесли парня в море.

Источник: Комсомольская правда

На Шаморе, недалеко от Владивостока, мальчик решил поплавать, но поднялись сильные волны и утащили его на глубину. Подросток не мог выбраться самостоятельно и начал тонуть, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».

Очевидцы рассказали, что четырнадцатилетнего парня снесло волной буквально за несколько секунд. Люди едва видели его, однако один из отдыхающих заметил пострадавшего и ринулся ему на помощь. Мужчине удалось схватиться за ребенка и вытащить его на берег, несмотря на сильные волны. В море чуть не унесло обоих.

Люди похвалили героя и поблагодарили его за своевременную реакцию и спасение подростка.

Ранее «КП» писала о молодом человеке, который прыгнул со скалы высотой шесть метров на мысе Тобизина. Он получил травмы, помогали пострадавшему сотрудники МЧС и медики.