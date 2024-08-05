Мужчина спас подростка, тонущего на Шаморе во Владивостоке

Очевидцы рассказали, что четырнадцатилетнего парня снесло волной буквально за несколько секунд. Люди едва видели его, однако один из отдыхающих заметил пострадавшего и ринулся ему на помощь. Мужчине удалось схватиться за ребенка и вытащить его на берег, несмотря на сильные волны. В море чуть не унесло обоих.