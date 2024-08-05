Во Всеволожске тушили восьмилетнего петербуржца. Его одежда загорелась от костра

По предварительным данным, в воскресенье в четвёртом часу дня там разводил костёр отец ребёнка. Мальчик, заигравшись с другими детьми, подбежал к огню слишком близко, и пламя перекинулось на его футболку. Мужчина окатил сына водой, но избежать ожогов не удалось.