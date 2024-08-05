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На Урале водитель на BMW сбил двух мотоциклистов

Под Екатеринбургом иномарка влетела в мотоциклистов.

В Верхней Пышме 23-летний водитель на BMW влетел в мотоциклистов. Авария произошла вечером 3 августа. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Иномарка столкнулась с мотоциклами Honda и Yamaha, которые стояли на светофоре. Ими управляли 34-летний и 40-летний мужчины.

— В результате ДТП транспортным средствам причинены механические повреждения, пассажир мотоцикла Ямаха, 24-летняя девушка получила незначительные травмы, после осмотра медиками отпущена домой, — рассказали в ГИБДД региона.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят проверки. В сети появилась информация о том, что иномаркой управлял один из руководителей ГИБДД Верхней Пышмы. В пресс-службе эту информацию опровергли.